Garoto de 18 anos atira aleatoriamente matando 3 e ferindo outros 6 em comunidade dos EUA

Investigadores da polícia de Farmington analisam cena de ataque a tiros na comunidade — Foto: Susan Montoya Bryan/AP

O autor do crime foi encontrado e morto pela polícia. A motivação ainda é desconhecida.

Um garoto de 18 anos sob posse de 3 armas de fogo saiu andando e atirando aleatoriamente em uma comunidade no estado do Novo México, nesta segunda-feira (15), deixando 3 mortos e ferindo outros 6.

Os policiais que responderam a relatos de tiros disparados encontraram o agressor em poucos minutos e o mataram.

O tiroteio foi “honestamente um dos dias mais horríveis e difíceis que Farmington já teve como comunidade”, disse o chefe de polícia de Farmington, Steve Hebbe.

As identidades do atirador e das vítimas não foram divulgadas imediatamente.

Os investigadores ainda estão tentando entender a motivação para o ataque, inclusive conversando com a família do atirador, uma vez que o local não tinha escolas, igrejas ou outros locais mais comumente visados por atiradores em massa, disse a polícia.

Pelo menos seis casas e três carros foram baleados no decorrer do evento.

Os policiais começaram a receber relatos de tiros por volta das 10h57. O primeiro policial chegou às 11h02 e três minutos depois o atirador havia sido morto, disse Hebbe.

Um policial de Farmington foi baleado e levado para o hospital, onde foi tratado e liberado.

Mais de 220 ataques a tiros foram registrados este ano no país, segundo números da organização não governamental Gun Violence Archive. Episódios de violência com armas de fogo são frequentes nos Estados Unidos, um país no qual há mais armas do que pessoas, e onde as tentativas de reduzir a sua proliferação encontram forte resistência.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 16/05/2023/10:35:59, Com informações do G1.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...