Delegação de 400 paraenses participa do Expo Center Norte SP

(Foto: Divulgação)- Jorge Portugal, da Aspas, comanda delegação de 400 pessoas. Veja mais na coluna de Mauro Bonna.

Jorge Portugal, presidente da Aspas, comanda uma delegação paraense de mais de 400 pessoas, que marca presença, até esta quinta, no Expo Center Norte, em São Paulo, participando da APAS Show 2024, o maior evento supermercadista da América Latina, uma máquina de negócios.

Investimentos

Hoje, Helder falará no Lide Brazil Investment Forum e amanhã, no Summit Valor. O governador agendou o Brazilian Week, em NY, em busca de investimentos e divulgação para a COP30.

Voo

A Azul ajustou novamente a sua malha aérea do voo Belém-Fort Lauderdale e reduzirá, a partir de 1º de junho, de frequência diária para quatro vezes por semana. Em julho, volta a ser diário e, em agosto, retorna com quatro dias na semana.

Cônsul

A professora e cantora lírica Jena Vieira, que comanda o Centro Unificado de Cultura e Arte, acaba de assumir, oficialmente, o cargo de Cônsul Honorário dos Países Baixos para o Pará e Amapá. Ela recebeu a função do embaixador holandês no Brasil, André Driessen.

Dente

A Clínica Flexa Ribeiro, sempre na vanguarda tecnológica, já está operando com o Air Flow, equipamento para limpeza dentária com sensibilidade quase zero e alta rapidez.

Engenharia

A juíza federal Hind G. Kayath determinou o bloqueio das contas bancárias do CREA-PA e de sua presidente, Adriana Falconeli, por desrespeito a decisão judicial.

Tênis

No próximo dia 15 de junho, inaugura na Timbiras, entre Serzedelo e Dr. Moraes, o Bascket Club. Serão duas quadras de beach tennis e duas de tênis, sendo uma de saibro, a única na cidade. Operação de Paulo Nasser.

Mídia

Lojas de supermercado de grande circulação viraram pontos de mídia, com telas de LED, cenografia e até robôs. Na cara do gol.

Casa

O Minha Casa, Minha Vida foi responsável pela contratação de mais de quatro mil financiamentos de imóveis às famílias com renda até 8 mil reais, em 2023, totalizando 613 milhões de reais. Este ano, até abril, foram 1.661 financiamentos, num total de 282 milhões de reais. Jader Filho planeja manter esse ritmo e registrar um aumento de 28%, em relação ao ano passado.

Leilão

Amanhã, às 20h, o leilão Agro Solidário, com 50 lotes de alto nível. Tudo em benefício das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Transmissão pelo Canal Rural e redes sociais. O paraense Fred Bezerra, do Rancho Promissão, é um dos doadores.

Raiz

É sucesso nos domingos e feriados da Amazon Beer o peixe frito de boteco, com postas finas e crocantes, acompanhadas de vinagrete, farofa, arroz e feijão.

