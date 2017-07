Gasolina pode ficar R$ 0,09 mais barata no Pará

Petrobras anunciou redução no preço do combustível na refinaria na última sexta-feira (30). Preço médio cobrado no Pará é de R$ 3,636.

A Petrobras autorizou na última sexta-feira (30) uma nova redução nos preços dos combustíveis na refinaria, que vem ocorrendo desde outubro de 2016. A gasolina ficou 5,9% mais barata e o diesel 4,8%, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA).

Segundo o Dieese, a estimativa é de que, caso esta redução dos combustíveis na refinaria seja repassada integralmente ao consumidor, a queda no preço final do litro do óleo diesel alcance cerca R$ 0,08 e no caso da gasolina a queda alcance R$ 0,09 por litro. Porém, ainda segundo o Dieese, para que esta redução do preço dos combustíveis chegue ao consumidor final vai depender se as distribuidoras de combustível repassarão os produtos com a redução no preço, além da própria manutenção das margens de comercialização dos postos e a carga tributária (ICMS) sobre os combustíveis, que a do Pará é uma das maiores do Brasil.

Atualmente os preços médios da gasolina comum e do óleo diesel em Belém estão sendo comercializados à R$ 3,636 e R$ 3,243, respectivamente. Sendo que o preço da gasolina comum varia de R$ 3,47 a R$ 3,89 e o óleo diesel varia de R$2,880 a R$ 3,599.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

