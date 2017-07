Em Itaituba homem não aceitando a separação matou sua ex-companheira com um golpe de faca no pescoço.

Na madrugada desta segunda-feira (03), por volta das 02h:30min, de acordo com informações o Antônio Nonato Pereira Lima conhecido por Giboia, desferiu uma facada no pescoço da sua ex-companheira Francisca da Silva Lima de 39 anos na décima rua entre as travessas João Pessoa e Raimundo Preto.

O corpo de bombeiros foi acionado e de imediato fizeram os primeiros atendimentos na vítima e encaminharam a mesma para o Hospital Municipal. Mas infelizmente a mesma não resistiu o ferimento e véio a óbito.

O acusado após cometer o ato fugiu do local. Ainda de acordo com informações Giboia como é conhecido não aceitava separação, por este motivo desferiu um golpe de faca no pescoço da sua ex-companheira.

