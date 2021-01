Gasolina sofre reajuste e novo preço entrará em vigor no Pará a partir de amanhã

(Foto:Reprodução) – A Petrobras anunciou na tarde desta segunda-feira, 18, a primeira alteração no preço da gasolina nas refinarias de 2021. A estatal autorizou o aumento de cerca de 8,00% no preço do combustível.

Segundo informou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), este novo reajuste entra em vigor no Pará a partir de amanhã, 19.

A variação representa uma adição de R$ 0,15 no preço médio do litro na refinaria, elevando o custo de R$ 1,83 para cerca de R$ 1,98.

No mês passado, a Petrobras realizou três alterações no valor da gasolina. A primeira ocorreu no dia 2 de dezembro, com redução de 2,00% no preço do produto; a segunda, no dia 15, com alta de 3,00%; e a terceira alteração com nova alta de 5,00% no dia 28.

Segundo o balanço do Dieese com base em dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço do litro do combustível foi comercializado nos postos de Belém por cerca de R$ 4,652, podendo variar entre R$ 4,400 e R$ 4,999, menor e maior custo encontrado, respectivamente. Os dados são referentes ao período do dia 10 ao 16 de janeiro.

