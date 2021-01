Filho de brasileiros é indiciado pelo FBI por invasão ao Capitólio

Samuel Camargo foi denunciado por um ex-colega ao FBI e pode responder processo – (Foto:| Divulgação)

O Departamento Federal de Investigação dos EUA indiciou um homem, filho de casal brasileiro sobre uma participação na invasão ao Capitólio, no início do mês. As informações são do Extra.

A denúncia foi feita contra Samuel Pinho Camargo através de um ex-colega de classe do brasileiro para um agente especial do FBI, que investigou o envolvimento do mesmo no episódio por meio de postagens nas redes sociais.

Para acusar Samuel, o FBI usou capturas de tela que foram postadas nas redes sociais do envolvido, além de declarações sob o episódio onde milhares de apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o prédio enquanto ocorria a confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições do EUA, em novembro de 2020.

Nas imagens coletadas pelo FBI, é possível ver o brasileiro enfrentando a polícia durante a invasão dos manifestantes, onde as investigações apontam que o Samuel Camargo ‘lutou ativamente para entrar no congresso’.



(Foto:Reprodução)

(Foto:Reprodução)

Enquanto o caso é investigado, o prédio recebe uma segurança reforçada para a posse do novo presidente norte-americano, marcada para a quinta-feira (21).

