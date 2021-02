A história do gato herói está a emocionar pessoas em todo o mundo.(Foto:Reprodução)

Gato salva duas crianças de uma das cobras mais venenosas do mundo

A cobra castanha oriental tem o segundo veneno mais potente do mundo, dentro do grupo das serpentes venenosas. Foi deste animal, que o gato Arthur, em Queensland, na Austrália, salvou duas crianças.

Este gato doméstico, que infelizmente acabou por perecer depois de ele ser mordido pela serpente, tinha sido adotado pelas família das duas crianças. Está a ser apelidado de herói, por ter salvo a sua família do ataque da cobra altamente venenosa.

Segundo os Serviços de Emergência Animal locais de Queensland, as crianças brincavam no quintal com o gato Arthur, quando foi detetada a presença da cobra castanha oriental. Esta espécie é conhecida pelo comportamento imprevisível e pelo veneno letal que produz.

Pressentindo o perigo, o gato Arthur saltou imediatamente sobre o animal, lutando com a cobra até a matar. Apesar de ter desmaiado depois da luta, Arthur acordou e parecia ter recuperado da luta com o animal venenoso.

Infelizmente o herói de quatro patas colapsou no dia seguinte ao ataque. Quando a família o levou à emergência veterinária, os profissionais do serviço viriam a confirmar que o animal tinha sido mordido pela cobra durante o ataque e estava a morrer devido à rápida ação do veneno altamente tóxico.

O gato herói acabou por morrer no veterinário, com a sua família ao lado e em lágrimas. O gato Arthur tinha sido, ele mesmo, salvo e adotado pela família australiana. A história do pequeno gato está a emocionar o mundo.

“Ganhou uma asas de anjo. A família dele vai sempre lembrar-se e estar para sempre grata pelo facto de ele ter salvo a vida a duas crianças. O Arthur era muito corajoso e traquina. Já tinha estado connosco devido a acidentes anteriores e era um gato muito amado por todos”, escreveram os profissionais veterinários que acompanharam o gato, na página de Facebook do Animal Emergency Service.

