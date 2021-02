Clientes podem escolher a data de vencimento da conta de luz

Equatorial Energia Pará disponibiliza em seu site o serviço Data Certa

Para que as pessoas escolham a melhor data do vencimento das faturas de energia elétrica, a Equatorial Energia Pará disponibiliza em seu site o serviço “Data Certa”. Para utilizar o serviço, é necessário acessar o www.equatorialenergia.com.br , informar o número da Conta Contrato (antiga unidade consumidora) e, na página de serviços, preencher o formulário com o número de RG e CPF do titular da instalação.

Feito o procedimento, é só escolher a data mais adequada para o vencimento da conta de luz. São elas: dia 01, 06, 11, 16, 21, 24, 26 e 28 de cada mês. O serviço pode ser solicitado a cada 12 meses pelo titular da Conta Contrato. O “Data Certa” é um direito do cliente, que pode acessá-lo sem sair de casa.

De acordo com o gerente da área de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Arthur Oliveira, a ferramenta pode ajudar bastante no planejamento econômico das famílias. “É importante que o cliente verifique qual data está de acordo com a sua realidade financeira, para se manter em dia com a empresa e participar de campanhas de incentivo, como é o caso da promoção Energia em Dia”, explica Arthur.

ENERGIA EM DIA – Como Arthur explicou, os clientes que estiverem em dia com a distribuidora podem se cadastrar para participar da promoção Energia em Dia. Os sorteios ocorrem todo o final do mês. São 64 prêmios, incluindo meses de supermercados grátis, bônus para pagar conta de energia, troca de aparelhos eletrodomésticos e um carro 0 quilômetro no sorteio final. As inscrições podem ser feitas no site www.equatorialenergia.com.br.

Caso o cliente prefira, o acesso ao “Data Certa” também pode ser feito em uma agência de atendimento presencial da concessionária. Basta verificar qual o posto mais próximo da residência e comparecer com os documentos de identificação.

