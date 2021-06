Geisy abaixa calcinha, mostra demais e comemora 4 milhões

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para presentear seus 4 milhões de seguidores no Instagram, Geisy Arruda resolveu compartilhar um clique que levou os internautas ao delírio, deixando escapar as partes íntimas para comemorar a grande conquista.

Geisy Arruda é conhecida pela sua ousadia, sensualidade e fotos polêmicas que compartilha com fãs e seguidores em seu perfil no Instagram. A influencer nunca passa despercebida e voltou a causar mais uma vez!

