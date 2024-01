Veja quem são os participantes do BBB 24

Os nomes dos participantes do grupo Pipoca e Camarote do BBB 24 começaram a ser anunciados nesta sexta-feira.

E chegou o grande dia! Ou melhor, o “Big Day”. Isso porque esta sexta-feira (5) é o dia de conhecermos os participantes do BBB 24. Os nomes começaram a ser divulgados durante a tarde. (Foto:Reprodução BBB24 REDE GLOBO)

Confira:

QUEM VAI ESTAR NA CASA?

Leidy Elin

A primeira participante anunciada foi Leidy Elin, do grupo Pipoca. Ela é trancista e operadora de caixa, tem 26 anos, vem de São Gonçalo (RJ).

Apaixonada por padoge, Leyde perdeu o pai aos 8 anos e precisou trabalhar aos 14 como manicure para ajudar nas contas de casa. Ela cursa o segundo período de Direito, seu sonho de infância.

MC Bin Laden

Além dela, foi anuciado o primeiro camarote. MC Bin Laden, o autor do sucesso “tá tranquilo, tá favorável”, de 30 anos e natural de São Paulo.

Com o nome de registro Jefferson Cristian dos Santos Lima, adotou a alcunha no início da carreira, após o sucesso da música “Bin Laden não morreu”, mas já afirmou que predente mudar o nome artístico. Ele revelou que chegou a passar fome quando trabalhava como ambulantes, e após o sucesso no mundo do funk emagreceu 50 kg.

Maycon

Com 35 anos, Maycon é natural de Balneário Camboriu e trabalha como cozinheiro escolar, adotando o apelido “tia da merenda”.

Formado em jornalismo e história, ele decidiu mudar de profissão após enfrentar uma depressão. Ele saiu de casa ainda jovem, se casou aos 20 anos e descobriu a paixão profissional após estagiar voluntariamente em um escola.

Yasmin Brunet

A segunda integrante do camarote anunciada foi Yasmin Brunet. Modelo e empresária, a famosa de 35 anos vai integrar a casa do BBB 24.

Filha da ex-modelo Luiza Brunet com o empresário argentino Armando Fernandez, Yasmin é defensora dos animais e vegetariana. Vivendo sob os holofotes desde cedo e no convívio de famosos, já teve relacionamentos com o surfista Gabriel Medina e com o funkeiro MC Daniel.

Lucas Pizane

O brother do grupo Pipoca tem 22 anos, é cantor e natural de Itaparica, na Bahia, e tem 22 anos. Dizendo que usa fofoca como arma de conquista, ele deixou um relacionamento fora da casa, mas quer viver um romance no BBB.

Ele conta que deu o primeiro beijo aos 12 anos, graças ao BBB. Enquanto brincava com amigos de Prova do Líder, saiu vitorioso e pediu um beijo de uma menina para comemorar.

Deniziane

A sister do grupo Pipoca tem 29 anos, já foi modelo, é fisioterapeuta em uma clínica de estética e nasceu em Esmeraldas, em Minas Gerais.

Ela revelou que fez uma cirurgia no bumbum, a bioplastia, com objetivo de deixar os glúteos ‘mais redondinhos’, pagando o procedimento de R$ 25 mil com permutas nas redes sociais.

Marcus Vinicius

Marcus Vinicius é natural de Belém, tem 30 anos, trabalha como comissário de voo e sonha com o BBB há 13 anos.

Ele vendia empadas feitas pela mãe para pagar a mensalidade do cursinho pré-vestibular, etrando na faculdade de Terapia Ocupacional

Beatriz

A vendedora é mais uma integrante do grupo Pipoca. Ela tem 30 anos e é de São Paulo.

Matteus

Outro Pipoca do BBB 24 é Matteus, de 27 anos. Ele é estudante de engenharia agrícola e é natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Vanessa Lopes

A influencer Vanessa Lopes, de 22 anos, é outra sister que vai integrar o grupo Camarote no BBB 24. Natural de Recife, Pernambuco, ela faz sucesso em redes socias, principalmente o Tik Tok.

Nizam

Nizam é mais um pipoca que chega na casa do BBB 24, tem 32 anos e é de São Paulo. Trabalha como executivo de contas Internacional. O Brother está solteiro, mas diz que não está “sozinho”.

Giovanna

Integrando a pipoca do BBB 24, Giovanna tem 24 anos, é de Maceió e trabalha como assistente social. A sister namora há 10 anos e diz que vive um relacionamento aberto.

Alane Dias

Mais uma participante de Belém do Pará chega para integrar o grupo pipoca: Alane Dias é paraense e tem 24 anos. Modelo e atriz, a morena revelou que já beijou um homem na corda do Círio de Nazaré.

Vinicius Rodrigues

Já no camarote está Vinicius Rodrigues. Natural de Maringá no Paraná, é atleta paralímpico e ganhou medalha de prata nos jogos paralímpicos de Tokyo em 2021. Ele chegou a ser recordista mundial e disse que nunca namorou.

Fernanda

A sister chega como mais uma integrante da Pipoca. Fernanda tem 32 anos e 2 filhos, trabalha como confeiteira e modelo. É natural de Niterói no Rio de Janeiro.

Rodriguinho

Rodriguinho chega no BBB 24 como mais um participante do camarote. É cantor, sambista e já integrou o grupo “Os travessos”, que fez um grande sucesso nos anos 90.

Lucas Luigi

Lucas Luigi é do grupo pipoca e chega como mais um representante do Rio de Janeiro. É vendedor e instalador de piso, tem 28 anos e diz que é bom em usar palavras.

Wanessa Camargo

Wanessa é cantora e filha do Sertanejo Zezé de Camargo. A artista era uma das mais cotadas para integrar o grupo camarote desta edição do BBB 24.