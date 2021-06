Dois homens são presos por compra fraudulenta de fazenda, no Pará

Operação ‘Boca da Cobra’ resultou na prisão de dois homens (Foto:Divulgação/ Polícia Civil)

As investigações apontam que as transações referentes a propriedade foram efetuadas com diversas irregularidades, entre elas falsificação de documento e associação criminosa

Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (24), pela Polícia Civil, investiga ilegalidades no registro, compra e venda de uma fazenda localizada na cidade de Bujaru, no nordeste paraense. A ação intitulada de “Boca da Cobra” foi realizada por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR) e resultou na prisão de dois homens envolvidos nos crimes. Eles não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais.

Segundo as investigações, as transações referentes a propriedade foram efetuadas com diversas irregularidades, entre elas a falsificação de documento e associação criminosa.

