Gerente de banco é feito refém com explosivos pelo corpo em tentativa de assalto no Pará

Gerente de banco é feito refém com explosivos por trio no interior do Pará — Foto: Reprodução/AFBEPA

Vítima foi abordada enquanto saia de casa. O grupo não conseguiu levar nada e a polícia segue investigando o caso.

Um gerente do Banco do Estado do Pará (Banpará) foi feito refém com uso de explosivos pelo corpo, na manhã desta sexta-feira (8) após três criminosos o abordarem enquanto saia da própria residência, em Conceição do Araguaia, região sudeste do Pará.

Segundo a associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), o trio obrigou a vítima sob intensa ameaça e o coagiu a fazer a retirada de uma quantia em dinheiro na unidade bancária onde trabalha.

O g1 solicitou mais informações ao Banpará e até a publicação deste material aguardava retorno.

Os criminosos deram um prazo de duas horas para a vítima retornar com o dinheiro e ainda lhe entregaram um celular para que o funcionário pudesse manter comunicação contínua com os assaltantes.

Os relatos repassados a AFBEPA foi de que a vítima se dirigiu ao local e chegando na frente da agência encontrou com um colega de trabalho que estava se preparando para iniciar os atendimentos.

O funcionário então desconfiou que o gerente estaria sofrendo alguma ameaça e resolveu chamar a polícia. Os agentes foram até o local e conseguiram desativar os explosivos que estavam sob o corpo da vítima.

A Polícia Militar informou que um dos suspeitos morreu em confronto policial e que o segundo foi preso. Em nota, a Polícia Civil disse que buscas são realizadas para identificar e localizar outros envolvidos.

Em nota, a Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA) informou que continua monitorando o desdobramento do caso com o intuito de oferecer apoio aos funcionários, além de suporte, orientação e, se necessário, acompanhamento psicológico.

Fonte: G1PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2024/07:16:46

