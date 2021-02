Pastor evangélico é morto com pedaço de garrafa de vidro no Pará

A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu (Foto| Reprodução)

Um pastor evangélico foi assassinado na madrugada desta terça-feira de Carnaval (16), no município de Parauapebas, sudeste paraense.

André Luiz dos Santos Barbosa, de 47 anos, era presidente da Comunidade Terapêutica e Casa de Apoio Semeando, que fazia um trabalho de acolher e recuperar dependentes químicos e alcoólatras em Parauapebas e região, oferecendo assistência às famílias.

Segundo informações levantadas pela polícia, André estava em um ponto onde ficam usuários de drogas, tentando convencer um grupo a largar o vício e retornar ao projeto social.

Em certo momento, o pastor foi golpeado no pulso direito por um desconhecido. A arma utilizada no crime seria um caco de garrafa de vidro. Mesmo ferido, a vítima caminhou por duas quadras pedindo socorro, até cair no meio da rua.

O golpe atingiu uma artéria, o que fez com que a vítima perdesse bastante sangue.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ainda chegou a prestar os primeiros atendimentos ao pastor, mas ele não resistiu e veio a óbito.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar nas investigações.

O pastor era muito conhecido e respeitado por desenvolver o projeto voluntário resgatando vidas. A Comunidade Terapêutica foi criada em 2012, depois de André perder um filho por causa do uso de drogas.

