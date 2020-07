Gestores municipais do Pará têm até 12 de julho para responder pesquisa nacional

Questionário busca levantar dados sobre a atuação das cidades no período de pandemia (Foto:Ricardo Moraes / Reuters)

Após prorrogação, os municípios paraenses agora têm até o próximo dia 12 de julho para enviar o questionário do Sistema Nacional de Questionários Eletrônicos (Sinaque) ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). O prazo anteriormente estabelecido encerrava na segunda-feira (6).

O questionário é uma iniciativa do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e tem como finalidade realizar o levantamento e divulgação de dados nacionais sobre a atuação dos jurisdicionados dos Tribunais de Contas no período de pandemia.

Outro objetivo da iniciativa é que as informações coletadas nos questionários possibilitem a orientação das ações de controle dos jurisdicionados, bem como a disponibilização pública das informações coletadas, fomentando o controle social.

Os dados levantados proporcionarão, ainda, a aferição do esforço das gestões municipais em implantar ações que podem ser úteis no enfrentamento das crises advindas da pandemia de Covid-19 e, a partir disso, possibilitar a análise da pertinência de se planejar e executar ações em conjunto com os respectivos jurisdicionados.

O questionário foi encaminhado aos prefeitos, que provavelmente contarão com a assessoria de servidores para respondê-los por meio de link próprio, pois é eletrônico. Cada município fará seu login por meio do código utilizado pelo IBGE e senha disponibilizada pelos desenvolvedores do sistema. Estas informações foram fornecidas no corpo do e-mail enviado aos prefeitos e no ofício assinado pelo presidente do TCMPA, conselheiro Sérgio Leão.

Por:Redação Integrada

