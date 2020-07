Corpo de adolescente que estava desaparecida há 4 dias é encontrado em decomposição em MT

Conforme o delegado regional da cidade, Carlos Roberto Moreira, somente após os trabalhos da perícia será possível afirmar qual foi a causa da morte já que no local não havia sinais de violência. (Foto: Arquivo Pessoal)

O corpo da adolescente Dienifer Eliane dos Santos do Nascimento, de 16 anos, que estava desaparecida há 4 dias, foi encontrado em estado de decomposição em uma casa no Bairro Jardim Progresso, em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, nesta terça-feira (7).

Conforme o delegado regional da cidade, Carlos Roberto Moreira, somente após os trabalhos da perícia será possível afirmar qual foi a causa da morte já que no local não havia sinais de violência. Ainda conforme o delegado, a polícia não descarta a possibilidade dela ter sido assassinada e já tem um suspeito.

A Polícia Militar foi acionada nessa segunda-feira (6) por um morador que contou que desde o final de semana estaria sentido um forte odor vindo de uma casa. Ele decidiu subir no muro e encontrou o corpo da adolescente em avançado estado de decomposição. A vítima não morava na casa onde foi encontrada.

A família foi chamada e reconheceu o corpo ainda no local.

Por Mara Carvalho, TV Centro América –

7 de julho de 2020 às 15:17

