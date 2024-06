Ginasta paraense é convocada para as Olimpíadas de Paris 2024

Andreza Lima é convocada para Paris 2024 — Foto: Ricardo Bufolin

Nome de Andreza Lima, de 17 anos, apareceu na lista de reservas da equipe olímpica de ginástica artística do Brasil.

A ginasta paraense Andreza Lima, de 17 anos, foi convocada para as Olimpíadas de Paris, que começam no dia 26 de julho. Ela vai fazer parte da equipe olímpica de ginástica artística do Brasil. O anúncio oficial com os nomes dos representantes do país foi feito ontem, dia 23 de junho, também comemorado o Dia do Atleta Olímpico.

Feliz e realizada, sentimento que o trabalho está em construção a cada dia. Comemorar o Dia do Atleta Olímpico com a convocação, a emoção vai a mil.

— Andreza Lima

Natural de Belém, Andreza vinha sendo cotada para a tão sonhada vaga para as Olimpíadas. O nome da paraense apareceu na lista de reservas para representar o país, na França.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A mãe da convocada, a farmacêutica Flávia Lima, falou da emoção de ver o nome da filha na lista dos selecionados para defender a bandeira verde e amarela e lembrou da trajetória da família.

– Realização de um sonho. O sentimento é de gratidão e orgulho, por Deus ter me dado coragem para seguir o sonho de uma menina de 10 anos e largar tudo aí, em Belém, e, isso inclui família e amigos. Vir para cá com apenas quatro malas e um sonho para o Rio Grande do Sul – disse a mãe.

Fonte: ge e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2024/06:31:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...