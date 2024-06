Corpo de Bombeiros resgata corpo de criança afogada no Rio Braço Norte, em Novo Mundo

(Foto: NBM Guarantã do Norte)- No último domingo, 23 de junho, por volta das 16h40, a guarnição do 4º Núcleo de Bombeiros Militar (NBM) de Guarantã do Norte foi informada sobre o afogamento de uma criança de 5 anos nas águas do Rio Braço Norte, em uma propriedade particular no município de Novo Mundo.

De imediato, uma equipe de mergulhadores foi deslocada ao local para iniciar as buscas subaquáticas. Apesar dos esforços, as primeiras tentativas de resgate não obtiveram sucesso, e as operações foram suspensas ao anoitecer.

As buscas foram retomadas às 05h30 da manhã seguinte, dia 24 de junho, segunda-feira. Após cerca de seis horas de buscas subaquáticas e aproximadamente cinco horas de buscas superficiais, o corpo do menino foi encontrado a cerca de 500 metros do ponto onde ele havia submergido.

A Polícia Judiciária Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para realizar os trabalhos periciais necessários.

O caso ressalta a importância da vigilância constante e do cuidado em áreas aquáticas, especialmente envolvendo crianças. As autoridades reforçam a necessidade de medidas preventivas para evitar tragédias semelhantes. EMERGÊNCIA 193.

Fonte: O Portal 163 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2024/08:15:53

