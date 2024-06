Corpo de lutador de MMA é encontrado em rio de Parauapebas, no PA, após ser arrastado por correnteza

Thalyson Alves, o ‘Guerreiro’, se afogou no rio Parauapebas. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Buscas duraram menos de 24 horas. Thalyson Alves, o ‘Guerreiro’, tomava banho com a namorada quando desapareceu.

Os bombeiros encontraram, nesta segunda-feira (24), o corpo do lutador de MMA Thalyson Alves da Silva, de 27 anos, que desapareceu enquanto tomava banho de rio, em Parauapebas, na região sudeste paraense.

No último domingo (23), ‘Guerreiro’, como era conhecido o lutador, estava com a namorada e o cunhado. Ele teria tentado nadar até uma região de pedras, mas foi arrastado pela correnteza do rio Parauapebas (que tem o mesmo nome da cidade).

A namorada acionou o Corpo de Bombeiros, mas quando a equipe chegou ao local já era noite. Com a baixa iluminação, não foi possível fazer a procura por Thalyson

A operação de buscas começou somente na manhã desta segunda-feira (24) e o corpo foi encontrado no final da tarde.

O corpo do lutador foi removido pela Polícia Científica do Pará e passará por necropsia.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O g1 solicitou informações para o Corpo de Bombeiros do Pará, mas até a mais recente atualização desta matéria não recebemos resposta.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2024/08:41:42

