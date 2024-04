GipsyTeam, o melhor site sobre poker do Brasil

(Foto: Reprodução)- O site GipsyTeam é uma marca global que fornece conteúdo de poker em cinco línguas diferentes: russo, ucraniano, bielorusso, inglês, espanhol e, claro, português. O site foi idealizado em 2009 por Ivan Demidov, jogador de poker da Rússia que chegou ao heads-up do maior torneio de poker do mundo, o Main Event da World Series of Poker (WSOP), em 2008, e ganhou US$ 5.809.595 pelo segundo lugar.

O GipsyTeam é um ambiente para todos os tipos de pessoas interessadas em poker, desde aquelas que querem aprender as regras, passando por aquelas que querem desenvolver suas habilidades e chegando finalmente ao jogador de mais alto nível, chamado de high roller ou high stakes player.

Na Rússia, o GipsyTeam se tornou a maior comunidade de poker de língua russa. O site fornece:

● Fórum para interação da comunidade do poker.

● Notícias atualizadas e diárias do mundo do poker.

● Treinamento para cash games e torneios.

● Streams.

● Programa de bônus e recompensas para afiliados

● Parcerias e promoções para abertura de contas nos maiores sites de poker e aplicativos do mundo.

● Suporte 24 horas para dúvidas sobre poker, incluindo depósitos e saques nas principais salas de poker do mercado.

● Venda de softwares auxiliares para treinamento.

No Brasil, o GipsyTeam abriu suas portas em 2022 e já se tornou referência em conteúdo para quem fala português. No site brasileiro, os jogadores de poker ficam por dentro de tudo que acontece no universo do poker, têm acesso a promoções exclusivas nos melhores sites de poker, torneios gratuitos com premiações em dinheiro e especialistas prontos para ajudar qualquer um, 24 horas por dias, sete dias na semana.

Ao entrar no GipsyTeam, você terá acesso a(o):

● Feed: notícias, artigos e entrevistas publicadas diariamente.

● Poker on-line: As melhores salas para você se registrar e jogar poker na internet.

● Por onde começar: Tudo que você precisa para dar seus primeiros passos no poker.

● GT+: Promoções e suporte exclusivo para jogadores regulares e filiados do GipsyTeam.

● Freerolls: Programação completa de torneios gratuitos com premiações em dinheiro.

● Loja: Adquira e conheça os melhores softwares do mercado, gratuitos ou pagos, que vão lhe ajudar a melhorar seu jogo.

● Fórum: Um espaço novo para discussão e conhecimento.

O sucesso do GipsyTeam passa principalmente por sua equipe integrada. Por trás do site, estão gabaritados especialistas em diversas áreas, gestão, TI, redação e, claro, jogadores profissionais de poker. O GipsyTeam mantém parcerias com jogadores de todo mundo, seja para produção de conteúdo ou para parcerias e criação de treinamento.

O GipsyTeam é o lugar ideal para você começar a traçar o seu caminho no poker, seja como um entusiasta, aquele que acompanha as novidades e curiosidades do poker; ou como jogador, aquele que se diverte, ganha uma renda extra na mesas ao vivo e online, ou que tem como objetivo se tornar um profissional e viver do jogo.

Fonte: Cene Produtora de Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2024/20:11:19

