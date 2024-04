Moradora flagrou toda a operação. (Foto: Reprodução)

Moradora foi acordada pelos gritos e marretadas e gravou toda a ação, afirmando ainda que teria sido agredida no processo.

Foram com os gritos de policiais e marretadas arrombando o portão que uma família, moradora do Bairro Industrial Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, foi acordada durante a madrugada desta quinta-feira (11).

Acontece que, na realidade, os agentes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) erraram o endereço em questão, adentrando, de armas em punho, a casa errada.

A moradora, que estava acompanhada do parceiro, gravou toda a situação e alegou, inclusive, ter sido agredida pelos policiais.

Nas imagens, foi registrado o acalorado bate e boca entre os agentes policiais e os residentes, enquanto eles tentam entender toda a situação.

É possível ouvir a mulher reclamar que o filho, ainda bebê, tinha sido acordado pelas autoridades, que, em contrapartida, afirmam que ela própria teria acordado o pequeno, tamanha a gritaria.

Questionados, os agentes afirmaram que estariam apenas cumprindo um mandado de busca e apreensão, porém, ao relatarem o nome da pessoa em desfavor no documento, foram informados de que ali não residia ninguém que se encaixasse na descrição.

No mesmo instante, eles parecem perceber o ocorrido e começam a, lentamente, se retirar do local.

Em nota enviada ao Portal 6, a Polícia Civil (PC) afirmou apenas “que os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos dentro da legalidade”.

veja vídeo:

Polícia Civil erra endereço e arromba casa com armas em punho, em Aparecida de Goiânia(GO).

Leia mais: https://t.co/Qf3rTqWotT pic.twitter.com/4Z9pCCGPwW — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 12, 2024

VÍDEO COMPLETO NO INSTAGRAM DO FOLHA DO PROGRESSO

Leia a nota da PC na íntegra: A Polícia Civil de Goiás informa que os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos dentro da legalidade, conforme deferimento de ordem judicial. E que eventuais supostos abusos cometidos durante a operação já estão sendo investigados pela Superintendência de Correições e Disciplina da PCGO.

Fonte: Portal 6 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/04/2024/07:34:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...