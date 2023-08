Gloria Pires anuncia sua saída da Globo depois de 54 anos de contrato

A atriz não vai renovar o seu contrato atual com a empresa, que termina em janeiro de 2024 – (Foto:© Divulgação / TV Globo).

Gloria Pires confirmou nesta segunda-feira (28) a sua saída da TV Globo. A atriz deu a informação durante sua participação no programa Encontro, da emissora, em que esteve para discutir seu papel na novela “Terra e Paixão”.

De acordo com a assessoria da atriz, Pires não vai renovar o seu contrato atual com a companhia, que termina em janeiro de 2024.

Durante o Encontro, a artista disse querer fechar sua passagem pela emissora com chave de ouro, um processo que concluiu com a atual novela das nove. “Tinha muita preocupação em encerrar esse ciclo com uma personagem que representasse essa minha trajetória aqui na Globo, onde construí toda a minha carreira”, disse.

Pires ainda afirmou no programa que tinha o hábito de gravar de 16 a 18 cenas por dias nos estúdios da Globo. Mesmo assim, declarou ainda sentir frio nas filmagens do programa de Walcyr Carrasco.

“Sempre bate [o frio na barriga] e as borboletas no estômago. Sempre busco o frescor nos meus trabalhos. Estou me divertindo com esta novela do Walcyr. Há uma troca verdadeira, sadia e alimenta a alma.”

Gloria Pires trabalha na Globo há 54 anos, sem interrupções.

Fonte:Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2023/09:57:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...