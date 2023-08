Caminhonete que saiu de Novo Progresso com empresário e familiares fica destruída em colisão na BR-163 no Nortão; ‘Deus estava conosco’

Caminhonete com empresário e familiares fica destruída em colisão na BR-163 no Nortão; ‘Deus estava conosco’

O acidente envolvendo a Toyota Hilux vermelha e duas carretas, foi registrado, ontem à noite, no trecho da BR-163 na Serra do Cachimbo divisa com Mato Grosso. Estavam na caminhonete o empresário de Colíder, Luiz Barrinuevo, a esposa Luzia, a filha, neto e o genro.

A dinâmica que passa a ser apurada é, que a caminhonete vinha de Novo Progresso (Pará) com destino a Colíder, onde a família reside, quando se envolveu na colisão com as outras duas carretas.

Conforme informou a filha do empresário, através das redes sociais, apenas Luzia sofreu uma fratura no ombro e algumas escoriações pelo corpo. “Deus estava conosco a todo tempo e nos cuidou e nos livrou”, escreveu ela.

A caminhonete ficou ‘prensada’ entre as duas carretas e ficou bastante danificada. Não foi informado se os motoristas se feriram. A equipe de resgate da concessionária e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para atendimento e registro da ocorrência.

Fonte: Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: divulgação)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2023/06:30:50

