Goiana viaja para ver Fórmula 1 e é achada morta no Japão

Nas redes sociais, Amanda, que era mestra em Letras pela Universidade Federal de Goiás (UFG), tinha mais de 10 mil seguidores e exibia fotos em viagens que fazia ao redor do mundo. | Divulgação

Amanda Borges da Silva estava no país asiático desde o início de abril para assistir ao GP de Fórmula 1 em Suzuka.

Uma goiana identificada como Amanda Borges da Silva foi encontrada morta em um quarto de hotel na cidade de Suzuka, na Província de Mie, no Japão, na quinta-feira (1º). O caso está sob investigação das autoridades japonesas, que ainda não divulgaram as causas da morte.

Segundo o site Mais Goiás, Amanda era natural de Goiás e havia se mudado para São Paulo há alguns anos. Segundo informações de pessoas próximas, ela estava no Japão desde o início de abril, quando viajou ao país para acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1, realizado no dia 6, no Circuito de Suzuka.

Antes de chegar ao Japão, Amanda teria passado pela Coreia do Sul, onde ajudou um amigo nos cuidados com um parente. A previsão de retorno ao Brasil era para esta sexta-feira (2). A última atividade pública nas redes sociais da goiana encontrada morta em um hotel foi registrada há dois dias, por meio de publicações nos stories do Instagram.

Familiares informaram que já estão em contato com o Ministério das Relações Exteriores, que, por meio do consulado brasileiro no Japão, presta assistência à família e acompanha as apurações. O Itamaraty também foi acionado para viabilizar o traslado do corpo.

