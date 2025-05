Feira da Trabalhabilidade da UNAMA acontece nos dias 5 e 6 de maio

(Foto: Arquivo/UNAMA) – As atividades são abertas ao público geral e contam com palestras, oficina e participação de empresas para consultorias

A Universidade da Amazônia (UNAMA) promove a Feira de Trabalhabilidade nos polos Ananindeua e Alcindo Cacela, nos dias 5 de maio, às 9h, e 6 do mesmo mês, às 8h, respectivamente. A programação conta com palestras, oficina e a participação de empresas para consultorias.

A Feira de Trabalhabilidade da UNAMA é realizada todo semestre e oferece serviços de gestão pessoal. Esse evento visa beneficiar o máximo de pessoas para aproximá-las de empresas parceiras, como Sicoob, Sebrae, Aprimora Cursos, Abrasel, entre outras. O público também pode participar de palestras e oficina de empreendedorismo, além de acompanhar o desfile de biojóias “Ubíqua Fashion Day”, produzido por mulheres empreendedoras de Ananindeua.

De acordo com a coordenadora acadêmica da UNAMA Ananindeua, Ingrid Cruz, essa iniciativa é uma experiência qualificativa que contribui para o público saber os requisitos e a formalização adequada para conseguir uma vaga de trabalho em empresas de médio ou grande porte. “Como Universidade, temos o dever de criar ações que proporcionem a interação dos nossos alunos e da comunidade com os requisitos considerados importantes para conquistar um emprego formal. A Feira de Trabalhabilidade é um networking indispensável para quem precisa e quer ter uma oportunidade de crescimento profissional”, pontua.

Serviço:

Feira de Trabalhabilidade

UNAMA Ananindeua (05/05)

9h às 12h – Auditório 1

Palestras:

“Empreender é para todos: minha jornada e suas possibilidades” – Elizete Ranieri (CEO da Torner Quality Pará);

“Entre quedas e conquistas: a jornada até o sucesso” – Victor Costa (Gestão Comercial);

“Cooperar para competir: cooperar hoje para crescer amanhã” – Fábio César Lima (Gestão de Cooperativas);

“Formalização do MEI” – Giselle Borges (Administração e Direito Administrativo).

9h às 12h – Recrutamento e entrega de currículos para empresas.

18h – Desfile Ubíqua Fashion Day.

UNAMA Alcindo Cacela (06/05)

8h às 12h e 14h às 20h – Sala Ubíqua

Encontro com empresas parceiras e trocas sobre o mercado de trabalho.

9h às 12h e 18h às 20h – Sala de Metodologias Ativas

Orientações para o primeiro emprego com a coordenação da Escola de Negócios (UNAMA).

10h às 12h e 18h às 20h – Auditório D-200

Palestra “Empreender para regenerar – negócios na Amazônia em um mundo de transição” – Profa. Amanda Mendes.

8h às 20h – Laboratório de Informática

Oficina “Vem fazer com a gente a AOL 5 de Empreendedorismo” – Grupo NEAD.

