Envolvido no assassinato de PM em Ananindeua é morto em Mosqueiro

(Foto: Reprodução) – Valdinei Navarro, segundo a polícia, tinha ficha policial por vários crimes e teria reagido durante a operação para prendê-lo

Um homem suspeito de envolvimento na morte do cabo da Polícia Militar, Eduardo de Almeida e Silva, morreu durante uma ação policial na tarde desta sexta-feira (2), na Ilha do Mosqueiro, em Belém.

Valdinei Augusto Navarro foi localizado por policiais do 25º Batalhão da PM após denúncias de que estaria escondido na casa de parentes. Segundo informações repassadas à imprensa, ele estava armado, tentou fugir e acabou sendo morto após reagir à abordagem. Nenhum policial ficou ferido na operação.

O cabo Eduardo foi assassinado a tiros na tarde de quinta-feira (1º), dentro de uma farmácia no conjunto Cidade Nova 4, em Ananindeua.

De acordo com o comandante do 25º BPM, tenente-coronel Alexandre, Valdinei já era conhecido da polícia por envolvimento em diversos crimes e tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo.

As autoridades ainda não confirmaram oficialmente a participação do suspeito no assassinato do policial militar. A equipe de reportagem do Portal Ver-o-Fato solicitou mais informações às autoridades e aguarda posicionamento oficial sobre o caso.

