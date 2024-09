Goleiro Bruno é flagrado em nova profissão no Rio de Janeiro

Conheça a nova profissão de Bruno |Foto: Divulgação

Ex-goleiro Bruno é visto trabalhando como entregador de móveis no Rio de Janeiro após condenação por assassinato. Entenda sua nova vida.

Na última sexta-feira, dia 13, o ex-goleiro Bruno, que cumpre pena por sua condenação no caso do assassinato de Eliza Samúdio, foi visto exercendo uma nova função em Rio das Ostras, litoral do Rio de Janeiro.

Desde janeiro de 2023, Bruno encontra-se em liberdade condicional. Ele agora atua como entregador de móveis para uma loja localizada em Rio das Ostras, que possui filiais também em Cabo Frio e Macaé, no mesmo estado. Desde junho de 2023, o ex-atleta tem utilizado suas redes sociais para promover os produtos da loja, demonstrando seu envolvimento nas atividades comerciais.

Recentemente, Bruno foi visto descarregando um caminhão em uma das ruas do centro da cidade.

Trajetória no Futebol

Bruno iniciou sua carreira nas categorias de base do Atlético Mineiro e, ao longo de sua trajetória, passou por clubes renomados como Corinthians e Flamengo. Sua condenação pelo assassinato de Eliza Samúdio ocorreu após sua passagem pelo Flamengo. Em 2014, enquanto ainda cumpria pena em regime fechado, ele assinou um contrato com o Montes Claros FC, mas não pôde atuar. Posteriormente, jogou por equipes como Boa Esporte, Poços de Caldas, Rio Branco-AC e Atlético Carioca, onde oficialmente se aposentou em 2021.

O Caso Eliza Samúdio

Bruno foi condenado a 22 anos de prisão por envolvimento no assassinato e ocultação do corpo de Eliza Samúdio, além do sequestro do filho Bruninho. O crime ocorreu em 2010, durante o período em que Bruno era goleiro do Flamengo. Atualmente, ele se encontra em liberdade condicional.

Fonte: DOL Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/2024/12:46:10

