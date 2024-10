Google anuncia doação de 70 mil bolsas de estudos em parceria com o CIEE

Foto: Reprodução | A notícia foi divulgada durante o evento anual do Google, que destacou as principais inovações da empresa. Em uma iniciativa inovadora, o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)ampliou sua parceria com o Google, anunciando a oferta de 70 mil bolsas de estudos gratuitas voltadas para a capacitação de jovens em diversas áreas da tecnologia. A notícia foi divulgada durante o evento anual do Google, que destacou as principais inovações da empresa. Os cursos, totalmente online, serão disponibilizados por meio de uma plataforma virtual, permitindo que os alunos tenham flexibilidade para estudar no seu próprio ritmo. A inscrição está aberta a estudantes, jovens aprendizes, estagiários e profissionais em busca de recolocação ou da primeira experiência de trabalho. Foco na Inclusão e Diversidade O programa visa, em especial, oferecer oportunidades de qualificação para indivíduos em situação de vulnerabilidade social e para grupos historicamente minorizados, incluindo pessoas com deficiência, pretos, pardos, mulheres, indígenas e membros da comunidade LGBTQIAPN+. Ao todo, o programa CIEE Google Tech oferece sete cursos: Análise de Dados, Gerenciamento de Projetos, UX Design, Suporte em TI, Marketing & E-commerce, Cibersegurança e Inteligência Artificial.

Bruno Melo, coordenador de Operações e Atendimento da Administração Pública no CIEE, destacou a importância da educação: “A capacitação sempre fez parte do nosso DNA. Agora, com a renovação da parceria com o Google, estamos oferecendo certificações profissionais 100% gratuitas e online, através de conteúdos interativos.” Inscrições Abertas e Acessíveis Os interessados podem se inscrever facilmente. Os candidatos selecionados serão direcionados para a plataforma Coursera, onde poderão concluir os cursos em até quatro meses. “Você pode escolher o curso que mais se adequa ao seu perfil e objetivos. E não se preocupe, não é necessário ter experiência ou conhecimento prévio nas áreas oferecidas”, afirmou Melo. Para mais informações e para realizar sua inscrição, clique aqui e aproveite essa oportunidade de alavancar sua carreira no setor tecnológico.

Fonte: Com Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/20:19:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...