Goleiro do Botafogo PB Felipe volta a ser julgado

Punido por duas partidas, em primeira instância da justiça desportiva, o goleiro do Botafogo PB, Felipe tem atuado por força de um efeito suspensivo. Agora, ele volta a ser julgado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF.

A expulsão do goleiro Felipe aconteceu, depois da derrota do Botafogo para o Bahia por 3 a 1, na fase de mata-mata, da Copa do Nordeste, em Salvador. No final da partida e se dirigiu para a arbitragem e fez reclamações, recebendo cartão vermelho.

No primeiro julgamento, o goleiro Felipe pegou uma punição de duas partidas. Cumpriu uma e agora espera o novo julgamento, que acontece nesta quinta-feira de acordo com a pauta do STJD,

Recurso voluntário

Processo nº 112/2020 – Recurso Voluntário – Recorrentes: Botafogo

F.C.(PB) em favor de seu atleta Luiz Felipe Ventura dos Santos e

Procuradoria da 5ª Comissão Disciplinar – Recorridos: 5ª Comissão

Disciplinar e seu atleta Luiz Felipe Ventura dos Santos. AUDITOR

RELATOR: Dr. Luiz Felipe Bulus.

Por Franco Ferreira/Foto:Reprodução

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...