Rodada completa da Série C, Campinense e Atlético entram campo

Tudo começa agora na fase de grupos, no sábado quando o Campinense vai encarar o América RN em Natal. Para o domingo tem novas emoções, com o Atlético de Cajazeiras joga contra o Globo RN, em Cajazeiras.

A tabela revisada da Primeira Fase do Campeonato Brasileiro da Série D de 2020. Com início marcado para sábado, dia 19, os classificados na Fase Preliminar. Os times foram Ji-Paraná-RO, Baré-RR, Real Noroeste-ES e Brasiliense-DF. Nesta etapa, serão oito grupos de oito times cada se enfrentando em turno único.

Às 15h, quatro jogos abrem o retorno da competição. Pelo Grupo A-4, Jaciobá-AL e Central-PE duelam no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapicara (AL).

No Espírito Santos, em Águia Branca, o Real Noroeste-ES recebe o Goiânia-GO, pelo Grupo A-5. A Portuguesa-RJ, do Grupo A-7, joga contra o Toledo-PR, em casa, no Estádio Luso Brasileiro. Já a partida do Grupo A-8 fica por conta do Pelotas-RS e Marcídio Dias-SC, no Estádio Boca do Lobo, em Pelotas (RS).

A 2ª fase da Série D está prevista para acontecer no início de dezembro, nos dias 6 e 13.

Confira os grupos da competição:

Grupo A-1

Atlético – AC

Bragantino – PA

Fast Clube – AM

Galvez – AC

Independente – PA

Rio Branco – AC

Vilhenense – RO

Ji-Paraná – RO

Grupo A-2

Altos – PI

Juventude – MA

Moto Club – MA

River – PI

Santos – AP

São Raimundo – RR

Sinop – MT

Baré – RR

Grupo A-3

Afogados – PE

América – RN

Atlético – PB

Campinense – PB

Floresta – CE

Guarany Sobral – CE

Globo – RN

Salgueiro – PE

Grupo A-4

ABC – RN

Central – PE

Coruripe – AL

Frei Paulistano – SE

Itabaiana – SE

Jaciobá – AL

Potiguar – RN

Vitória da Conquista – BA

Grupo A-5

Águia Negra – MS

Aparecidense – GO

Goianésia – GO

Goiânia – GO

Operário VG – MT

União – MT

Vitória – ES

Real Noroeste – ES

Grupo A-6

Atlético – BA

Bahia de Feira – BA

Caldense – MG

Gama – DF

Palmas – TO

Tupynambás – MG

Villa Nova – MG

Brasiliense – DF

Grupo A-7

Bangu – RJ

Cabofriense – RJ

Cascavel – PR

Ferroviária – SP

Mirassol – SP

Nacional – PR

Portuguesa – RJ

Toledo – PR

Grupo A-8

Caxias – RS

Joinville – SC

Marcílio Dias – SC

Novorizontino – SP

Pelotas – RS

São Caetano – SP

São Luiz – RS

Tubarão – SC

Rodada com jogos no sábado e domingo

19/09 – Sáb 19:00 A-1 Rio Branco AC x Independente PA Arena da Floresta Rio Branco AC

016 1 16:00 A-2 Juventude MA x Santos AP Pinheirão São Matheus do MA MA

017 1ª 16:00 A-3 América RN x Campinense PB Arena das Dunas Natal RN

024 1ª 15:00 A-4 Jaciobá AL x Central PE Coaracy Fonseca Arapiraca AL

028 15:00 A-5 Real Noroeste ES x Goiânia GO José Olímpio da Rocha Águia Branca ES

026 1ª 19/09 – Sáb 17:00 A-5 União MT x Águia Negra MS Luthero Lopes Rondonópolis MT

027 17:00 Aparecidense GO x Operário MT Hailé Pinheiro Goiânia GO

025 1ª 19/09 – Sáb 18:00 Goianésia GO x Vitória ES Waldeir José de Oliveira Goianésia GO

031 1ª 16:00 A-6 Tupynambás MG x Bahia de Feira BA Mário Helênio Juiz de Fora MG

030 1ª 19/09 – Sáb 20:30 Atlético BA x Gama DF Antônio Carneiro Alagoinhas BA

033 1ª 15:00 A-7 Portuguesa RJ x Toledo PR Luso Brasileiro Rio de Janeiro RJ

035 15:30 Nacional PR x Ferroviária SP Erich Georg Rolândia PR

037 1ª 15:00 A-8 Pelotas RS x Marcílio Dias SC Boca do Lobo Pelotas RS

039 1ª 19/09 – Sáb 17:00 Joinville SC x Novorizontino SP Arena Joinville Joinville SC

038 1ª 19/09 – Sáb 18:00 São Caetano SP x Caxias RS Anacleto Campanella São Caetano do Sul SP

Domingo

010 1ª 20/09 – Dom 15:00 A-1 Bragantino PA x Vilhenense RO Diogão Bragança PA

012 16:00 A-1 Ji-Paraná RO x Atlético AC Biancão Ji-Paraná RO

009 1ª 20/09 – Dom 19:00 Galvez AC x Fast Clube AM Arena da Floresta Rio Branco AC

014 1ª 15:45 A-2 Altos PI x São Raimundo RR Felipe Raulino Altos PI

013 17:00 A-2 Baré RR x Moto Club MA Canarinho Boa Vista RR

015 1ª 20/09 – Dom 18:00 Sinop MT x River PI Gigante do Norte Sinop MT

018 1ª 16:00 A-3 Guarany CE x Salgueiro PE Junco Sobral CE

019 1ª 20/09 – Dom 16:00 Afogados PE x Floresta CE Vianão Afogados da Ingazeira PE

020 1ª 20/09 – Dom 16:00 Atlético PB x Globo RN Perpetão Cajazeiras PB

023 1ª 15:30 A-4 Potiguar RN x Frei Paulistano SE Leonardo Nogueira Mossoró

20/09 – Dom 16:00 A-3 Atlético PB x Globo RN Perpetão Cajazeiras PB

023 1ª 15:30 A-4 Potiguar RN x Frei Paulistano SE Leonardo Nogueira Mossoró RN

021 1ª 20/09 – Dom 16:00 Vitória da Conquista BA x Coruripe AL Lomanto Júnior Vitória da Conquista BA

022 16:00 Itabaiana SE x ABC RN Etelvino Mendonça Itabaiana SE

032 15:00 A-6 Brasiliense DF x Caldense MG Mané Garrincha Brasília DF

029 1ª 16:00 A-6 Villa Nova MG x Palmas TO Castor Cifuentes Nova Lima MG

036 1ª 20/09 – Dom 16:00 A-7 FC Cascavel PR x Cabofriense RJ Olímpico Regional Cascavel PR

034 1ª 19:00 Mirassol SP x Bangu RJ José Maria Campos Maia Mirassol SP

040 1ª 16:00 A-8 Tubarão SC x São Luiz RS Domingos Gonzales Tubarão SC

