Golpe da venda de veículos dá prejuízo de mais de R$300 mil

A Polícia Civil segue com as investigações para prender os demais envolvidos. Foram apreendidos celulares e outras máquinas usadas pelos criminosos para o inquérito policial. (Com informações de Wesley Costa).

O que era para ser o sonho de ter o veículo próprio se transformou em pesadelo e frustração, somado ao prejuízo financeiro inimaginável para as 40 pessoas, vítimas do “golpe da concessionária”, que acontecia na região da Grande Belém.

