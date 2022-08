Alex Carvalho é eleito presidente da FIEPA

A eleição na FIEPA teve uma chapa única, chamada Engenheiro José Maria Mendonça. (Foto: Divulgação Fepa) –

Por 78,5% dos votos válidos, o engenheiro e empresário Alex Dias Carvalho foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA). A eleição foi realizada nesta quarta-feira (10), das 8 às 16h, na sede da Federação, e contou com quórum de 28 dos delegados votantes, representantes de sindicatos filiados à entidade. O presidente eleito, a nova diretoria, o conselho fiscal e os delegados junto à Confederação Nacional da Indústria (CNI) assumem o mandato em agosto do ano que vem, pelo quadriênio 2023/2027.

A eleição na FIEPA teve uma chapa única, chamada Engenheiro José Maria Mendonça.

O atual presidente da Federação, José Conrado Santos, disse que a presença da quase totalidade dos delegados na votação representa a união dos sindicatos que compõem a FIEPA. “A presença de 28 representantes dos 29 sindicatos também demonstra o interesse das entidades sindicais pela eleição”, complementou o presidente, que fica no cargo até agosto do ano que vem. Ele explicou que o trabalho por uma indústria paraense competitiva, moderna e dinâmica continua e deve ter prosseguimento no próximo ano, quando se iniciará um novo mandato na entidade.

Segundo o presidente eleito da FIEPA, engenheiro Alex Dias Carvalho, a nova diretoria é formada por empresários experientes, a maioria protagonista nos setores onde atua, e por jovens industriais com grande capacidade de reinventar processos e interessados em novas tecnologias. “Com essa combinação de forças pretendemos trabalhar unidos, seja no diálogo, nas ações e nas parcerias dentro e fora do Estado, contribuindo muito mais por uma indústria inovadora e dinâmica”, pontuou.

Alex Carvalho é formado em engenharia há 25 anos pela Universidade da Amazônia (Unama) e possui mestrado pela Escola Politécnica da USP na área de Infraestrutura de Transportes. Há cinco anos preside o Sindicato das Indústrias da Construção (Sinduscon – Pará), sendo este seu segundo mandato, para o qual foi reeleito por unanimidade. É também vice-presidente na FIEPA e na Regional Norte da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Ele representa a Federação das Indústrias no Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará (CDE), é titular do Conselho Fiscal do SESI Pará e participa ativamente de vários fóruns de discussão e de eventos voltados para temas como infraestrutura do Estado, incentivos fiscais, licenciamento ambiental, relações de trabalho, entre outros.

