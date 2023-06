Google atualiza Pixel Watch (e há mais três novas funções)

As novas possibilidades surgirão com a atualização. Uma delas já tinha sido anunciada no lançamento, em outubro do ano passado, mas só agora será ativada.

(Foto:© SlashLeaks)

Uma nova atualização do Pixel Watch promete tornar o primeiro smartwatch da Google, lançado em outubro do ano passado, mais avançado em termos de saúde.

Segundo o CNET, o dispositivo agora permitirá aos usuários medir os níveis de saturação de oxigênio no sangue, enviar notificações sobre a frequência cardíaca e interromper automaticamente a monitorização de certos exercícios físicos.

De acordo com o site, quando a atualização for lançada, o Pixel Watch será capaz de emitir alertas quando a frequência cardíaca do usuário diminuir.

Quanto à medição noturna dos níveis de saturação de oxigênio, essa era uma das funcionalidades anunciadas no lançamento do relógio, mas só agora será ativada. Ambas as opções já estão disponíveis em outros produtos da Google, como os relógios esportivos Fitbit Sense 2 e Fitbit Charge.

No que diz respeito à pausa durante os exercícios, o relógio será capaz de interromper a monitorização de corridas, caminhadas e ciclismo, o que permitirá um acompanhamento mais preciso dessas atividades.

Além dessas três novidades, a Google também planeja atualizar os aplicativos relacionados aos relógios Fitbit e Pixel nos smartphones, para que os usuários possam acompanhar seu progresso diário, conforme relatado pelo mesmo site.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil

