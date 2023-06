Mafioso preso pela PF em Novo Progresso é transferido para Belém

(Foto: Divulgação PF) – A Polícia Federal transferiu nesta quarta-feira, 14 de junho de 2023, o mafioso Osmar Martins de Araújo, mais conhecido como “Fantasma”, preso apontado pelas investigações da polícia Federal como criminoso envolvido em roubo de instituições financeiras, cargas em aeroportos e tráfico internacional de drogas em São Paulo. A informação foi apurada pelo Jornal Folha do Progresso. Osmar Martins estava preso em Itaituba.

Osmar Martins de Araújo, foi preso no dia 8 de junho de 2023, em operação da Policia Federal de Santarém na cidade de Novo Progresso/PA, e levado para presídio Estadual em Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso). Osmar mantinha relacionamento amoroso com moradora de Novo Progresso, e residia no bairro Jardim Europa. Na residência a PF encontrou armas e o valor aproximado de R$ 1 milhão de reais em dinheiro.

Osmar, mais conhecido como “Fantasma”, era foragido da justiça, com notório envolvimento com grupos criminosos voltados para a prática de crimes contra o patrimônio na modalidade “Domínio de Cidades”.

A partir de colaboração de diversas unidades da Polícia Federal, foram realizadas diligências de verificação que apontaram que o alvo possivelmente se encontrava no município de Novo Progresso/PA. Ainda segundo dados compartilhados, Osmar pretendia praticar roubo de valores (possivelmente ouro) transportados via aérea, fato que demandou apoio das unidades da Polícia Federal no Pará, visando realizar levantamentos de campo com o fim de obter a localização exata do alvo e de seus possíveis comparsas.

O trabalho conjunto é realizado pela Polícia Federal no Pará, por meio da Delegacia de Santarém/PA, com o apoio de unidades policiais em Minas Gerais, a partir do acompanhamento de Osmar, criminoso paulista que estava no Pará com o fito de roubos na região com armamento pesado, bem como estabelecer no Estado uma nova rota de envio de cocaína ao exterior.

Segundo o superintendente regional da Polícia Federal, Roberto Peres, Osmar está envolvido numa série de crimes de assaltos no estilo novo cansaço, assim como em roubo de ouro.

Contra Osmar, os agentes cumprem três Mandados de Prisão expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas/SP, sendo um de prisão preventiva por integrar organização criminosa e traficar drogas, outro de prisão temporária por lavagem de ativos e de prisão condenatória pelos crimes de organização criminosa transnacional e tráfico internacional de entorpecentes, cuja pena estabelecida foi de 24 anos e oito meses de reclusão em regime fechado.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/15:17:52

