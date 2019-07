Paraenses observarão eclipse lunar parcial nesta terça (16)

Lua vai sendo sobreposta e fica na “escuridão” (Oswaldo Forte / O Liberal)

Em Belém

Moradores da Grande Belém poderão acompanhar um eclipse lunar parcial nesta terça-feira (16), a partir das 18 horas, por meio de telescópios para observação, na orla da Universidade Federal do Pará (UFPA), perto do Complexo do Vadião, no bairro do Guamá. A estrutura será proporcionada pelo Núcleo de Astronomia da Universidade. A participação do público interessado é livre e não requer inscrição.

A UFPA informou que “o fenômeno está previsto para começar a acontecer por volta das 17h, com término previsto para 20h, e ápice às 18h30”. Além do eclipse lunar parcial, os planetas Júpiter e Saturno também estarão visíveis durante toda a noite. “Com a observação de eventos como o eclipse lunar, o Nastro oportuniza à comunidade observar um fenômeno astronômico relativamente raro, pois acontece poucas vezes durante o ano e nem sempre é visível em nossa região”, explica Igor Coimbra, Coordenador de Extensão do Nastro.

Durante a programação, bolsistas e colaboradores dos projetos estarão disponíveis para explicar fenômenos astronômicos e mostrar os planetas que podem ser observados.

“Além de despertar o interesse pela Astronomia, essas atividades visam divulgar a ciência para aqueles que não possuem oportunidades de conhecê-la ou têm pouco contato com ela. Deste modo, promover atividades de extensão da UFPA e mostrar que em muitas destas a comunidade pode ser inserida, é extremamente importante para ambas as partes, sociedade e Universidade”, ressalta Eliezer Duarte, bolsista do projeto.

Divulgação – O Nastro é um Centro de Ciências que visa contribuir para divulgação e popularização da Astronomia na Amazônia, e colaborar com as Instituições de Ensino, especialmente as escolas públicas do Pará. Atualmente, o Nastro conta com vários voluntários de diversos cursos, entre eles Física, Ciências Naturais, Engenharias e Letras.

Além de promover atividades de observação, o Núcleo realiza frequentemente apresentações sobre Astronomia e Astronáutica voltadas para turmas de Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior, que visitam o espaço do projeto. Todas as atividades são realizadas principalmente por discentes (monitores, colaboradores e bolsistas) sob a orientação dos professores que compõem a equipe do projeto.

As observações astronômicas são abertas ao público de todas as idades e níveis de instrução, assim como outras atividades do projeto, como as Quartas Astronômicas, que são palestras sobre Astronomia que ocorrem todas as quarta-feiras a partir das 18h.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...