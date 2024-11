Google corrige erro que indicava dólar acima de R$ 6

Foto: Reprodução/Google | O pico foi em 13 de maio de 2020, quando atingiu R$ 5,90. Na 6ª feira (1º.nov), registrou a máxima do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aos R$ 5,87.

O Google mostrou, de forma equivocada, que a cotação do dólar subiu para R$ 6,19 nesta 4ª feira (6.nov.2024) –valor muito acima da realidade. No mercado financeiro, a moeda atingiu R$ 5,86 na máxima do dia, por volta de 9h07. Posteriormente, arrefeceu e se aproximou de R$ 5,70. Às 13h16, recuava 0,58%, aos R$ 5,71.

No Google, o dólar teve efeito contrário. Estava cotado próximo de R$ 6 às 9h e manteve a tendência de alta. Às 13h20, era negociado a R$ 6,19. Essa cotação seria, de longe, o maior valor nominal já registrado na história. O pico foi em 13 de maio de 2020, quando atingiu R$ 5,90. Na 6ª feira (1º.nov), registrou a máxima do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aos R$ 5,87.

A discrepância era de R$ 0,48. As informações sobre as moedas são fornecidas pela Morningstar, uma plataforma com sede nos Estados Unidos. A cotação do Google também não se refere ao dólar turismo –usado pelos brasileiros em viagens internacionais. Às 12h13, estava cotado a R$ 6,01, com alta de 0,58%.

Historicamente, a cotação do dólar informada pelo Google não tinha diferenças substanciais em relação ao valor do mercado financeiro, o que provocou confusão entre os usuários.

Às 13h50, o Google arrumou o erro e informou corretamente o dólar a R$ 5,71. Às 15h20, porém, a plataforma tirou as informações sobre a cotação do ar.

Em nota, o Google informou que “recursos da Busca como o câmbio de moeda são baseados em dados de terceiros e, em caso de imprecisões, nós removemos as informações da Busca e trabalhamos com o provedor dos dados para ajustá-las o mais breve possível. Mais informações sobre nossas fontes de dados podem ser encontradas aqui.”

Fonte: Poder 360 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/08:56:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...