Google Fi: o que é e como funciona?

Foto: Rubaitul Azad na Unsplash | Operadora móvel virtual pode ser utilizada em diversos países.

Você sabia que o Google tem sua própria operadora móvel? Trata-se do Google Fi Wireless (Project Fi na época), um serviço que hoje é compatível com celulares Android, iPhone e iPad. Ele funciona nos Estados Unidos da América (EUA) desde 2015.

Inicialmente, o serviço foi lançado apenas para o Nexus 6, mas ao longo dos anos passou por uma expansão para outros dispositivos. Continue a leitura e saiba tudo sobre a operadora do Google.

O que é o Google Fi?

O Google Fi Wireless é uma operadora de rede virtual móvel criada nos EUA em 2015. Conforme o próprio Google já afirmou, Fi não está sujeito à despriorização do tráfego de dados durante períodos de alto uso da rede. Dessa forma, a conexão com a internet não fica lenta quando há um grande número de usuários utilizando a rede na mesma área.

A operadora oferece cobertura 4G e 5G nos Estados Unidos por meio da rede T-Mobile. Além disso, pessoas que possuem plano podem acessar diversas redes de operadoras para permanecerem conectadas durante viagens no mundo inteiro.

Caso tenha o Fi VPN habilitado, usuários do Pixel com Android 12 e superior conseguem acessar a rede W+. Ela utiliza redes Wi-Fi seguras e de alta qualidade, o que faz com que a conexão seja melhorada. Além disso, o tráfego de internet é criptografado e privado.

Como funciona o Google Fi?

O funcionamento do Google Fi acontece por meio de uma conexão com a rede mais forte disponível, ou seja, ela é uma operadora móvel virtual que faz uso da infraestrutura de outras empresas para funcionar.

Sendo assim, em alguns locais ela pode ser feita com um Wi-Fi, permitindo que você realize ligações e mande mensagens, já em outros há a possibilidade de ser utilizada uma rede 4G. O serviço ainda possui planos com os recursos de rede 5G em Android e iPhones compatíveis.

O Google Fi avalia e dá aos usuários os dados móveis da melhor rede disponível no momento, realizando a alternância automática.

Tem Google Fi no Brasil?

O Google Fi possui cobertura dentre dos Estados Unidos, México, Canadá e também conta com opções de planos nos quais cobre dados internacionais em mais de 200 destinos, incluindo o Brasil.

Quais são os planos disponíveis?

O Google Fi conta com o plano Simply Unlimited, no valor de $ 50. Ele tem dados, textos ilimitados e chamadas, além de 5GB de tethering de hotspot. No entanto, a partir do uso de 35 GB, a conexão passa a ficar mais lenta.

Outra opção é o Unlimited Plus, de $ 65, no qual inclui as chamadas, textos, dados e tethering de hotspot ilimitados, além de outras vantagens. Vale destacar que os dados ficam mais lentos após a utilização de 50 GB.

O último plano é o Flexível. Ele custa $20 + $10/GB. Ele começa a ficar lento após o uso de 15 GB.

Fonte: Olhar Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/07:37:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...