Governador anuncia contratação de banca para Concurso da Policia Militar e Policia Civil no Pará

Concurso para Polícia Militar e Polícia Civil do Pará deverá acontecer em 2020!(Foto:Reprodução)

O governador recebeu o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Uálame Machado, na tarde desta quinta-feira (14), no Palácio dos Despachos, para tratar de detalhes sobre os certames.

“Assim que houver a contratação, nossa expectativa é realizar os concursos ainda no primeiro semestre, com chamamento dos aprovados, concretizando assim os investimentos para melhorar e ampliar a presença de policiais nas ruas, com estratégias e ações ostensivas, para garantir algo que é direito do cidadão”, avaliou Helder.

Uma notícia excelente para os concurseiros da carreira policial! Nesta quinta-feira (14), o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, anunciou por meio de suas redes sociais, a publicação do edital de licitação para a contratação das bancas responsáveis pelos concursos da Polícia Militar e Polícia Civil do estado (concursos PM PA).

O edital de licitação para o concurso PC PA será publicado na próxima segunda-feira (18), já para a realização do concurso da PM PA , a licitação para a escolha da banca será publicada na quarta-feira (20). São vagas para praças e oficiais da PM, delegado, escrivão, investigador e papiloscopista da PC PA.

Além da divulgação da contratação da banca, o governador afirmou que serão ofertadas 2.469 vagas para a Polícia Militar e 1.495 para a Polícia Civil.

A previsão da licitação acontecerá em janeiro, onde será definida as bancas responsáveis pelos concursos da Polícia Civil e Polícia Militar. Assim que as empresas responsáveis pelos certames forem escolhidas, a previsão é que os processos para a publicação do edital aconteça ainda no primeiro semestre de 2020.

Helder Barbalho, declarou ainda, que a previsão é abrir 7 mil vagas para a PM do Pará, durante todo o governo.

O último concurso da PM do Pará aconteceu em 2016 e ofertou 2.194 vagas, sendo 2.000 para soldados, 160 para oficiais militares, 26 para oficiais de saúde e 8 para quadro complementares.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...