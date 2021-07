Governador do Pará divulga plano de retorno às aulas presenciais

A previsão é que as aulas presenciais sejam retomadas em agosto. |Foto: Jader Paes/Agência Pará

Rede estadual suspendeu atividades presenciais desde março

O governador do Pará, Helder Barbalho, publicou em sua conta no Twitter que o plano estadual de retorno às aulas presenciais será anunciado na próxima sexta-feira (23). As atividades escolares deverão retornar no mês de agosto.

As escolas estaduais estão fechadas desde o dia 18 de março, como medida de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

Em maio, o Conselho Estadual de Educação (CEE) aprovou uma nota técnica com as diretrizes gerais para o retorno das aulas presenciais para o Sistema Estadual de Ensino.

Pessoal, na próxima sexta-feira (23), vamos anunciar o plano de retorno às aulas no mês de agosto. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) July 19, 2021

Por:DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...