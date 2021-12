Pará tem dois municípios entre os destaques do PIB nacional

Canaã dos Carajás tem na extração de minério a principal atividade econômica | Rodrigo Pinheiro/Agência Pará

Parauapebas está entre as cidades que tiveram maior ganho de participação, enquanto Canaã dos Carajás tem um dos maiores produtos per capita.

Parauapebas está na lista dos municípios que tiveram o maior ganho de participação no PIB do país entre os anos de 2018 e 2019 com acréscimo de 0,1 ponto percentual (p.p.). Já quando o destaque é o PIB per capita, o município paraense que fica entre os 10 mais do Brasil é Canaã dos Carajás, com R$ 288.812,06. Em 2019, os 10 municípios com os maiores PIB per capita somavam 1,5% do PIB brasileiro e 0,2% da população. Presidente Kennedy (ES), com R$ 464.883,49, tinha o maior PIB per capita, seguido de Ilhabela (SP/R$ 428 020,22), ambos devido à extração de petróleo. Na sexta e na oitava posição, São Gonçalo do Rio Abaixo (MG/R$ 313 035,00) e Canaã dos Carajás, ambas com a extração de minério de ferro como principal atividade econômica.

Na avaliação das capitais, Brasília (DF), com R$ 90.742,75, liderou em relação ao PIB per capita, enquanto Belém (PA) ocupou a última posição, com R$ 21.708,55. Ou seja, o PIB per capita da capital federal foi 2,58 vezes maior que o PIB per capita do Brasil (R$ 35.161,70). Já o de Belém correspondia a apenas 62% do PIB per capita nacional.

CONCENTRAÇÃO

Esses dados foram divulgados ontem (17), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento mostra que oito dos 5.570 municípios brasileiros concentravam, em 2019, 25% do Produto Interno Bruto, que era a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Um deles, São Paulo, sozinho, respondia por 10,3% do PIB. “A concentração de geração de riqueza de algumas cidades se deve, principalmente, ao desenvolvimento econômico histórico de cada região. São Paulo, por exemplo, se beneficiou primeiro da produção do café e depois da industrialização”, avalia o economista da Fundação Getúlio Vargas, Renan Pieri.

Depois de São Paulo aparecem Rio de Janeiro (com participação de 4,8%), Brasília (3,7%), Belo Horizonte e Curitiba (com 1,3% cada uma), Manaus e Porto Alegre (1,1%). Osasco, em São Paulo (também com participação de 1,1%), é a única cidade que não é capital a figurar nas oito primeiras posições.

Completam o top 10, as cidades de Fortaleza e Campinas (SP), com 0,9% cada uma. Considerando-se os 92 municípios da cidade-região de São Paulo (que inclui a Grande São Paulo e municípios vizinhos), a área responde também por cerca de 1/4 do PIB nacional.

Além de continuar na liderança absoluta da lista de PIB dos municípios, São Paulo também é uma das cidades que mais aumentaram sua participação na economia nacional, de 2018 para 2019. Também aparecem na lista de ganho de participação as cidades de Maricá (RJ), Saquarema (RJ), Parauapebas (PA), Brasília e São José dos Pinhais (PR).

– Autor: Luiza Mello/De Brasíliasábado, 18/12/2021, 07:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...