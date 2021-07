DJ Ivis aparece abatido e com cabeça raspada na cadeia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal Metrópoles

Em uma imagem compartilhada nas redes sociais, mostra DJ Ivis abatido e com os cabelos raspados ao chegar na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz, no Ceará.

A Justiça negou o pedido de habeas corpus de DJ Ivis no último sábado (17). O produtor musical permanecerá preso por tempo indeterminado à disposição do Poder Judiciário.

Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis, foi preso por violência doméstica após vídeos onde ele aparece agredindo a ex-mulher, Pamella Holanda, inclusive na frente da filha de nove meses do casal, viralizarem nas redes sociais. As informações são do portal Metrópoles.

