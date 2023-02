Governador do Pará, Helder Barbalho publica convite do Rei da Inglaterra para discutir biodiversidade

Governador do Pará Helder Barbalho — Foto: Reprodução / TV Liberal

Convite foi publicado por Helder nas redes sociais nesta segunda-feira (13).

O governador do Pará, Helder Barbalho publicou nas redes sociais nesta segunda-feira (13) um convite do Rei da Inglaterra, Charles III para uma recepção em apoio à ação global sobre biodiversidade, que deve ocorrer no palácio de Buckingham, na próxima sexta (17).

O convite foi mencionado durante uma entrevista ao vivo para o programa Conexão GloboNews e também publicado nas redes sociais do governador.

“Fui convidado pelo Rei Charles lll para uma recepção em apoio à ação global sobre biodiversidade, no palácio de Buckingham. A Amazônia é a região com a maior biodiversidade do planeta, e por isso, é central nesta discussão”, disse em uma postagem na internet.

O g1 Pará procurou a Embaixada Britânica no Brasil, que não se manifestou até a publicação desta matéria.

Anunciado na última terça (7), Helder assinou um decreto de emergência ambiental, que prevê reforço de segurança em 15 municípios onde há garimpo e desmatamento ilegal no Pará.

O período tem prazo de 180 dias nas seguintes cidades: Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia.

COP e Belém

Recentemente, o governador também esteve presente na 27ª edição da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde lançou o “Plano Estadual de Bioeconomia”.

A iniciativa busca trabalhar em três eixos centrais: patrimônio cultural e patrimônio genético; cadeias produtivas e negócios sustentáveis; e pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Ao assumir a presidência do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), em janeiro, Helder afirmou que ia formalizar o interesse da região de sediar a COP 30 em 2025.

O pedido foi oficializado pelo Itamaraty no mesmo mês e confirmado pelo presidente Lula (PT). Assim, a capital paraense é a candidata brasileira. (Com informações de Juliana Bessa — g1 Pará).

