AGU pede condenação de 54 acusados de financiar atos de vandalismo em Brasília

AGU afirma que houve uma articulação prévia para os atos (Foto:Reprodução / site da AGU).

Pedindo também inclui indenização no valor de R$ 20,7 milhões

A Advocacia-Geral da União (AGU) fez, nesta segunda-feira (13), o primeiro pedido à Justiça Federal de condenação às 54 pessoas, uma associação, um sindicato e três empresas, envolvidas nos atos de vandalismos que aconteceram em Brasília, no dia 8 de janeiro.

A AGU também pede o ressarcimento em R$ 20,7 milhões aos cofres públicos.

O valor foi calculado a partir dos dados dos prejuízos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, alvos da ação de radicais.

Segundo a AGU, houve uma articulação prévia para convocação de atos não pacíficos e de tomada de poder. Ainda de acordo com a instituição, “num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intuito de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido”. (Com informações de Emilly Melo).

13/02/2023

