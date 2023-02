Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável é preso pela PRF em ônibus que saía de Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em seguida, o suspeito foi conduzido a 16ª Seccional de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. (Com informações do g1 Santarém e região — PA).

O ônibus estava no KM 995 da BR-163 quando foi abordado pela PRF para a fiscalização de rotina. Durante as consultas ao sistema da PRF, foi constatado que o passageiro possuía o mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em Santarém.

You May Also Like