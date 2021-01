Governador Helder Barbalho muda para bandeira preta e Santarém entra em lockdown

O anúncio foi feito pelo governador Helder nas redes sociais.(Foto: Reprodução )

Santarém e região do Baixo Amazonas entram em Lockdown. O governador do Estado, Hélder Barbalho foi quem fez o anúncio em sua rede social, Twitter. Com isso, toda região do Baixo Amazonas entram em regime de Lockdown.

Conforme o governador, o Lockdown passa valer a partir de meia noite da próxima segunda-feira, 01 de fevereiro.Assista

Pessoal, estamos mudando o bandeiramento da região do Baixo Amazonas e Calha Norte para preto, o que significa Lockdown para apenas essa região. #ParáContraoCoronavírus pic.twitter.com/R93NKn3W1o — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 30, 2021

