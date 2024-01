Foragidos do presídio e da Justiça são capturados pela Polícia Militar em Santarém

As prisões ocorreram na noite de sábado (6) e madrugada de domingo (7).

Na noite de sábado (6) a guarnição da Polícia Militar recapturou dois homens que estavam foragidos em Santarém, no oeste do Pará. Um estava evadido do Sistema Prisional e outro estava foragido da Justiça.

De acordo com informações da PM, por volta das 22:30, conforme informações obtidas, a equipe recebeu a notícia de que o homem conhecido pelo apelido “Tutano” estaria no bairro Nova República, após ter evadido do sistema penal. As forças de segurança imediatamente iniciaram as buscas na localidade.

Durante as diligências, os agentes localizaram José Carlos da Silva Barbosa, o Tutano”, em via pública. Diante da situação, foi prontamente efetuada a voz de prisão. O suspeito foi conduzido às instalações da 16ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado ao delegado Fábio Amaral para os procedimentos legais necessários.

Já madrugada de domingo (7), uma ação policial resultou na detenção de Everton Júnior Rocha Sousa, em virtude de um mandado de prisão em aberto. A abordagem ocorreu após os agentes notarem comportamento suspeito por parte dele. Diante da constatação, o suspeito foi imediatamente detido e conduzido à delegacia local.

Na delegacia, Everton Júnior Rocha Sousa foi apresentado também ao delegado Fábio Amaral, responsável pelos procedimentos legais cabíveis. O delegado conduziu uma análise do mandado de prisão e instruiu os procedimentos necessários para notificação e comunicação à Justiça da captura do indivíduo.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2024/09:11:52

