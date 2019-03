Governador participa de campanha para doação de sangue

Foto: Marco Santos / Ag. Pará

Com o tema “Mulher, deixe sua marca no coração de alguém. Doe Sangue!”, o Hemopa realiza, neste dia 08, Dia Internacional da Mulher, uma ação especial de doação sanguínea. O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, esteve no local e participou fazendo sua doação. O objetivo é incentivar antigas e novas voluntárias a voltarem a doar sangue ou fazer a coleta pela primeira vez.

A ação estratégica foi realizada, simultaneamente, na sede do Hemopa e nas Unidades de Coleta do Pórtico Metrópole e da Estação Cidadania, no Pátio Belém. Além do governador, estiveram presentes também, a primeira dama do Estado, Daniela Barbalho, o Secretário de Saúde do Estado, Alberto Beltrame e outras autoridades.

A participação feminina no processo da doação de sangue vem crescendo gradativamente. Há cerca de 10 anos apenas 13% dos doadores eram mulheres, mas ao longo desse tempo e com estratégias de incentivo à doação voluntária no segmento feminino, hoje, a participação das mulheres chegou a 30%, mas ainda pode aumentar muito mais.

O governador do Estado, Helder Barbalho, falou da importância da participação do cidadão não só nessa ação, “mas no compromisso de ajudar outras pessoas, para que possam cumprir esse gesto que salva muitas vidas, colaborando com o próximo e fortalecendo o hemocentro, para que ele possa ter sempre seu estoque abastecido para oferecer sempre o atendimento rápido e com qualidade”.

Helder, que fez questão de doar sangue, cumprindo o papel de cidadão paraense, falou também dos planos para o Hemopa. “Desejamos investir no hemocentro do Estado, ampliar a presença dele em todas as regiões do Pará, fazendo com que haja a descentralização desse serviço, ofertando estrutura também à outras regiões do Pará, aproximando e levando um serviço ágil e eficiente para as pessoas em todo o Estado”, complementou.

Para Carla dos Santos, que participou da campanha de hoje, doar sangue é mais que um simples gesto, é um ato de amor ao próximo. “É a primeira vez que estou doando sangue, fui motivada pela minha irmã que está internada. Eu já queria ser doadora há muito tempo, mas eu achava que tinha muito mais burocracia para ser doadora do que realmente tem”, destacou a bióloga, afirmando que a partir de agora doadorá sempre que puder.

Na ocasião, 432 servidoras do Hemopa, que atuam nas unidades em Belém, foram homenageadas. No Pará, a hemorrede estadual possui 912 servidores, sendo que 628 são de mulheres, que também é maioria: 69%.

Segundo o Presidente do Hemopa, Paulo Bezerra, o hemocentro tem um papel muito importante e, por isso, é primordial que a população esteja sensibilizada a participar da doação de sangue. “Hoje no Dia Internacional da Mulher, o Governador esteve no Hemopa, e com o gesto de solidariedade deu uma grande comprovação da importância da doação para todos nós”, finalizou o presidente.

Quem pode doar? – Para ser um candidato à doação de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar documento de identificação oficial, original e com foto. Os homens podem doar sangue a cada dois meses e as mulheres a cada três meses.

Apenas alguns fatores impedem, temporariamente, a doação de sangue de mulheres: no período da gravidez. E depois, somente 12 meses após a realização do parto.

Serviço – Em Belém, as doações de sangue podem ser feitas na sede do Hemopa e na Estação de Coleta Castanheira, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 17 h. Há ainda a Estação de Coleta no Pátio Belém, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 h. Na última semana de cada mês a Unidade Móvel está na Estação Cidadania de Icoaraci, das 8 às 13 h. Mais informações: 08002808118 ou (91) 3110-6500.

