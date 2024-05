Menino morreu por abusos crônicos após pai forçá-lo a correr em esteira nos EUA (Foto: Reprodução / Redes Sociais).

Caso ocorreu em 2021, mas imagens foram reveladas pela 1ª vez nesta semana durante julgamento do pai. Ao ser levado a hospital, garoto disse a médicos que o pai o obrigou a correr dizendo que ele estava ‘muito gordo’. Ele sofreu uma convulsão e morreu.

Imagens reveladas nesta semana durante o julgamento de um homem pela morte de seu filho nos Estados Unidos mostraram o pai obrigando o menino a correr em uma esteira em uma academia.

O caso ocorreu em 2021, no estado de New Jersey. O garoto, à época com 6 anos, morreu dias depois ao passar mal e sofrer uma convulsão. A mãe do menino acusou o pai, Christopher Gregor, de agredir o filho e obrigá-lo a se exercitar.

As imagens que mostram Gregor obrigando o menino a correr em uma esteira foram reveladas apenas durante o julgamento do caso, no qual o pai responde pela morte da criança e pode pegar prisão perpétua.

Nas imagens, Gregor obriga o filho, Corey, a correr em alta velocidade em uma esteira de academia. O menino chega a cair quando não consegue acompanhar o ritmo, e tomba outras três vezes ao tentar voltar ao equipamento.

Em outro momento, Gregor puxa o filho pela camiseta e o obriga a voltar a correr, pressionando sua boca contra a cabeça do garoto.

Segundo a acusação, dias depois do incidente Corey acordou com a fala prejudicada, enjoo e dificuldade para caminhar. Ao ser levado ao hospital, a criança relatou aos médicos ter sido obrigada a correr na esteira pelo pai, que disse ao filho que ele estava muito gordo.

Ainda no hospital, durante um exame, Corey sofreu uma convulsão e morreu.

A mãe do garoto, que também acusa o pai a bater no filho, chorou ao ver as imagens durante o julgamento.

VÍDEO: Homem força filho de 6 anos a correr em esteira nos EUA; menino morre dias depois, e pai pode pegar prisão perpétua.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/10:59:44

