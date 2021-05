Governo Pará anuncia construção de terminal hidroviário em Aveiro e entrega mais de 800 cestas para vítimas das cheias

[Foto: Marco Santos / Ag. Pará] – O governo do Estado vai construir o primeiro terminal hidroviário de Aveiro, no oeste paraense.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17), no município, pelo governador Helder Barbalho, após a assinatura do Protocolo de intenções firmado com a prefeitura municipal para a construção de um novo trapiche no distrito de Brasília Legal, distante cerca de 40 min de barco da sede municipal.

“São várias iniciativas para que a cidade possa crescer e se desenvolver. Lá em Belém, estamos fazendo o projeto para construção do terminal hidroviário aqui em Aveiro. Hoje, acabamos de assinar o protocolo de intenções para construção do trapiche de Brasília Legal, uma demanda histórica, que agora, será atendida”, afirmou Helder Barbalho.

Para o prefeito de Aveiro, Vilson Gonçalves, a obra vai melhorar o embarque e desembarque dos que trafegam com frequência pela rota fluvial que leva a cidades próximas como Itaituba e Santarém. “O governador demonstra a atenção que vem dando não só ao centro urbano, mas também aos nossos distritos, com a construção do trapiche e também do terminal. Nós realmente estamos vivendo um bom momento aqui”.

Marcos Pantoja Bitar é morador da região e costuma se deslocar pelos rios com frequência. Ele aprovou a notícia da construção de uma estrutura mais adequada para os passageiros. “Com certeza vai melhorar bastante. Nós andamos muito de barco e hoje o local não é adequado. Agora, realmente vai ficar muito melhor”, afirmou.

[Foto: Marco Santos / Ag. Pará]

Durante o ato oficial, 807 cestas com alimentos foram entregues para famílias atingidas pela cheia do Rio Tapajós e 5km de asfaltos foram entregues pela gestão estadual.

Cinco famílias carentes da cidade receberam das mãos do governador do Estado as cestas com alimentos, representando todos os 807 moradores do território de Aveiro que receberão os mantimentos. A entrega faz parte da distribuição de 3.277 cestas destinadas para cinco municípios.

Ao todo, as 3.277 foram distribuídas entre as cidades de Aveiro (807 cestas), Rurópolis (794 cestas), Novo progresso (617 cestas), Jacareacanga (507 cestas) e Trairão (552 cestas). A distribuição dos alimentos iniciou na última sexta-feira (14).

Durante a agenda oficial em Aveiro, o governador Helder Barbalho anunciou que o Estado vai equipar o Hospital Municipal da cidade. A informação foi divulgada após o chefe do Executivo estadual acompanhar o andamento das obras de construção do prédio que vai abrigar a unidade.

Acompanhado dos Deputados Estaduais Hilton Aguiar e Eraldo Pimenta, prefeitos e vereadores da região, Helder também vistoriou as obras de construção do muro de arrimo na orla da cidade. Os recursos para construção foram garantidos quando o governador era Ministro da Integração Nacional.

Por Ronan Frias (COHAB)

