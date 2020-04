Governo avalia isentar conta de luz de consumidores de baixa renda

Segundo fontes, proposta estaria em estudo, mas causaria impacto próximo a R$ 1 bilhão. (Foto:| Reprodução)

O Governo Federal estuda a possibilidade de isentar a conta de luz de consumidores de baixa renda devido aos impactos econômicos causados pela pandemia do Covid-19 no Brasil. Segundo a reportagem do portal Extra, fontes afirmam que a medida seria válida por três meses e causaria um impacto próximo a R$ 1 bilhão.

Também não está decidido se esse valor será pago pelo Tesouro Nacional ou embutido nas contas de energia dos demais consumidores, como já é adotado no programa Tarifa Social, que funciona de forma escalonada.

Se a proposta fosse aprovada, o consumidor teria que estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário (R$ 522) para que pudesse ter direito ao benefício.

