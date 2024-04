Governo brasileiro quer cortar contrato com Starlink, empresa de Musk, que leva internet para regiões isoladas

“O governo pensará em rever os contratos que tem com a Starlink em relação à geração de energia no mundo”, disse o ministro da Secom.

A briga entre Elon Musk, proprietário do X, e Alexande de Moraes, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, pode trazer consequências que vão além da rede social. Desse modo, nesta segunda-feira (8), Musk aumentou sua aposta contra o STF. Por consequência, o governo brasileiro estuda cortar os contratos com a Starlink, empresa de internet de Musk.

Anteriormente, na manhã desta segunda, Elon Musk continuou a atacar Alexandre de Moraes, e comentou que a justiça brasileira por muitas vezes ordenava bloqueio de contas, sem que contassem que tratava-se de uma ordem judicial.

"We kept getting these demands from Judge Alexandre to suspend accounts of sitting members of the parliament and major journalists. We could not tell them that this was at the behest of Alexandre, we had to pretend that it was due to our rules" 🇧🇷 一 Elon Musk pic.twitter.com/mfbPZFj7yG — DogeDesigner (@cb_doge) April 8, 2024

“Continuávamos recebendo essas exigências do juiz Alexandre para suspender as contas dos membros titulares do parlamento e dos principais jornalistas. Não podíamos dizer-lhes que isso era a mando de Alexandre, tínhamos que fingir que era devido às nossas regras”, disse em entrevista no X.

Starlink na Amazônia, e Musk contra Alexandre de Moraes

A Amazônia se tornou o principal mercado no Brasil da Starlink. Desde seu lançamento na região em setembro de 2022, a Starlink se tornou a líder isolada entre os provedores de banda larga fixa por satélite na Amazônia Legal.

Desse modo, a região conta com antenas instaladas em 90% municípios da região até julho deste ano. As informações são segundo um levantamento exclusivo da BBC News Brasil.

Segundo a empresa, o objetivo da Starlink é levar internet para regiões mais isoladas.

Conforme noticiado pelo Valor, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, disse nesta segunda-feira que o governo brasileiro avalia “rever” todos os contratos que têm com a empresa Starlink em relação à geração de energia.

“O governo pensará em rever os contratos que tem com a Starlink em relação à geração de energia no mundo”, disse Pimenta. Além disso, o ministro defendeu que o Brasil não pode permitir uma “ingerência externa” que busque “estar acima” Constituição do país. Desse modo, o titular da Secom acusou a rede social “X” de dar respaldo a “criminosos”.

Ademais, na plataforma X, o ministro exalta o inquérito aberto por Alexandre de Moraes para investigar Elon Musk.

“Não vamos ser intimidados. Nosso País é soberano e ninguém vai impor sua vontade autoritária e fazer valer a lógica de que o dinheiro faz o seu ‘modelo de negócios’ estar acima da Constituição Federal”, disse.

O Ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de inquérito para investigar a conduta do bilionário Elon Musk. Ele também ordenou que a rede X não desobedeça nenhuma ordem da Justiça brasileira. Na decisão, Moraes escreve, em letras maiúsculas:

"AS REDES SOCIAIS NÃO SÃO… — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 8, 2024

Fonte: blocktrends.com.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2024/06:55:48

